Neymar a aflat in pauza meciului tragica veste despre decesul lui Kobe Bryant! Gestul SUPERB facut de brazilian dupa ce a inscris 

PSG s-a impus cu 2-0 in deplasarea de la Lille.

Neymar a adus ultima victorie a lui Paris Saint-Germain in deplasarea de la LOSC Lille. Brazilianul a deschis scorul in minutul 27 cu o executie superba. In timpul primei reprize, vestea ca legenda NBA, Kobe Bryant, s-a stins din viata in urma unui accident de elicopter a facut inconjurul lumii.

La pauza meciului, Neymar a aflat tragedia petrecuta. Brazilianul a facut dubla din penalty si a dedicat golul sau lui Kobe Bryant. A mers catre camera si a aratat numarul 24, cel pe care l-a purtat baschetbalistul, si-a impreunat mainile si a facut semn catre cer.