Se face transferul dorit de Gigi Becali? MM Stoica a fost clar: „Am avut permisiunea”

FCSB are un sezon sub așteptări, iar echipa antrenată de Elias Charalambous este în pericol să nu prindă play-off-ul în această stagiune.
Roș-albaștrii se află pe locul zece în Superliga, la trei „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off.
Mihai Stoica a dezvăluit ce promisiune a făcut jucătorul dorit de FCSB
Mihai Stoica a vorbit despre Kevin Ciubotaru, unul dintre fotbaliștii pe care campioana României vrea să îi transfere în această iarnă.
Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit faptul că Ciubotaru a cerut să nu discute despre o posibilă mutare la echipa bucureșteană până la finalul primei părți a sezonului.
„Am avut permisiunea lui Hermannstadt să dicutăm acum ceva timp, acum în jur de o lună, iar copilul a spus că nu e pregătit pentru o discuţie şi că vom discuta după ce se termină prima parte a sezonului.
Am apreciat foarte mult francheţea cu care mi-a zis asta, m-am ţinut de cuvânt şi faţă de el, şi faţă de Hermannstadt, nu l-am mai contactat, iar acum mai e puţin şi se termină prima parte a sezonului şi atunci o să discutăm.
(n.r. Kevin) Mi-a spus foarte clar că nu are impresar. Există vreun impresar care vorbeşte în numele lui? (n.r. Ljubliana Nedelkovic) Copilul mi-a spus clar atunci că nu are impresar. Nu ştiu”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.
Fundașul stânga a bifat 18 meciuri în tricoul lui FC Hermannstadt în acest sezon și a reușit două pase decisive.
Kevin Ciubotaru este cotat la 150.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.