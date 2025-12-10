Se face transferul dorit de Gigi Becali? MM Stoica a fost clar: „Am avut permisiunea”

FCSB are un sezon sub așteptări, iar echipa antrenată de Elias Charalambous este în pericol să nu prindă play-off-ul în această stagiune.

Roș-albaștrii se află pe locul zece în Superliga, la trei „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off.



Mihai Stoica a dezvăluit ce promisiune a făcut jucătorul dorit de FCSB



Mihai Stoica a vorbit despre Kevin Ciubotaru, unul dintre fotbaliștii pe care campioana României vrea să îi transfere în această iarnă.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit faptul că Ciubotaru a cerut să nu discute despre o posibilă mutare la echipa bucureșteană până la finalul primei părți a sezonului.

