Nu degeaba Neymar a fost DISPERAT dupa ea! Miscarile sexy cu care Katerina a dat foc internetului! Cum a fost pozata

N-a trecut mult timp de cand fotbalistul brazilian Neymar a ochit-o pe frumoasa Katerina Safarova, presa tabloida vorbind la inceputul anului despre faptul ca intre cei doi s-ar fi infiripat o idila.

Pana la proba contrarie, atat atacantul lui PSG cat si focoasa bruneta au negat informatia, sustinand ca sunt doar foarte buni prieteni.

Intre timp, Katerina (26 de ani) a continuat sa faca furori in cadrul show-ului de televiziune ”La Isla de las Tentaciones”, difuzat de postul iberic Telecinco, crescandu-si treptat popularitatea ca diva sexy.

La inceputul lunii mai, profitand si de reducerea partiala a restrictiilor de circulatie din Spania, rusoaica a reusit sa scape de carantina la domiciliu, evadand pe un iaht de lux, o ambarcatiune pe care si-a petrecut cateva zile de vis.

Profitand si de vremea prielnica, Katerina ne-a aratat tuturor de ce este considerata una dintre femeile fatale ale momentului. Viral a devenit in special videoclipul postat de ea pe Instagram in care isi arata formele senzuale intr-un costum de baie provocator, de culoarea cerului senin. Aprecierile au fost pe masura, ea primind peste 500.000 de like-uri, in conditiile in care totalul admiratorilor de pe reteaua de socializare se apropie de 800.000.