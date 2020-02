Neymar, un car de NERVI la pauza meciului si a sarit la gatul arbitrului: "Vorbesc in franceza pe dr**u!" Ce l-a scos din minti pe brazilian

Din articol Dribling asemanator celui din meciul cu Montpellier

Neymar a intrat intr-un conflict cu arbitrul la meciul PSG - Montpellier.

Starul PSG-ului a avut o discutie cu arbitrul pe tunelelul spre vestiare, la pauza meciului cu Montpellier. Brazilianul a fost nemultumit de faptul ca a primit cartonasul galben in prima repriza, din cauza ca a incercat sa isi umileasca adversarul cu un dribling. Neymar a incercat sa salte mingea peste unul din adversari, dribling pe care brazilianul il face deseori.

"Eu joc fotbal si el imi arata cartonas galben? Spune-i ca nu pot lua galben eu", a spus Neymar.

"Vorbeste in franceza!", i-a raspuns arbitrul, moment in care Neymar a spus: "Vorbesc in franceza pe dr**u!"

Ahora sí que las lambrettas de Neymar son lo más antes con el Barça no gustaban tanto pic.twitter.com/gabBilkgpz — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 21, 2017