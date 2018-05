OFICIAL | Tatarusanu ramane fara antrenor! Ranieri pleaca de la Nantes dupa un singur sezon

Antrenorul italian Claudio Ranieri va parasi FC Nantes, echipa la care joaca Ciprian Tatarusanu, la finalul acestui sezon din Ligue 1, a anuntat joi clubul francez.

"Clubul si antrenorul au decis de comun acord sa se desparta la finalul acestui sezon. Ii multumim lui Claudio Ranieri si staff-ului sau pentru toata munca depusa in acest sezon", se arata in comunicatul semnat de presedintele lui Nantes, Waldemar Kita.

Ranieri, 66 ani, care a antrenat Juventus, Chelsea, Roma in Italia, nationala Greciei si Leicester City in Anglia, cu care a castigat titlul in 2016, a preluat echipa franceza vara trecuta.

Nantes ocupa locul 10 in Ligue 1 si in ultima etapa va juca acasa cu Strasbourg.