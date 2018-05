BREAKING NEWS | Madison Keys s-a retras cu o ora inaintea meciului cu Simona Halep! Romanca merge in sferturi

Simona Halep trebuia sa se dueleze cu Madison Keys de la 13:30, in optimile de la Roma.

Simona Halep trebuia sa joace impotriva americancei Madison Keys, locul 14 WTA, in optimile de la Roma, dar meciul nu se va mai disputa. Keys a decis sa se retraga din probleme de simplu si dublu, acuzand probleme medicale!



Simona Halep va merge astfel in sferturile turneului.



Halep a invins-o in turul 2 pe Naomi Osaka, scor 6-1, 6-0, in timp ce Keys trecuse de Donna Vekic, cu 7-6, 7-6.