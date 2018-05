Si-a anuntat retragerea din nationala imediat dupa ce a aflat ca nu merge la Mondial: "Nu sunt pe aceeasi lungime de unda cu stafful"

Atacantul german Sandro Wanger (30 ani) a anuntat ca se retrage definitiv din selectionata tarii sale, dupa ce nu a fost retinut de catre selectionerul Joachim Low in lotul pentru Cupa Mondiala.

"Ma retrag imediat din selectionata nationala", a declarat Wanger pentru cotidianul german Bild. "As minti daca as spune ca nu sunt dezamagit. Cupa Mondiala ar fi fost un lucru minunat", a adaugat el.

Sandro Wagner, care a marcat cinci goluri in opt meciuri disputate in tricoul Germaniei nu a fost inclus pe lista preliminara prezentata marti de Joachim Low.

Atacantul, care a inceput sezonul la Hoffenheim, spera sa-si castige locul in echipa nationala dupa transferul la Bayern Munchen, in luna ianuarie. Wanger a pierdut, insa, acest pariu, Low preferandu-l in locul sau pe veteranul Mario Gomez (32 ani), autorul a 31 de goluri in 73 de selectii, inclus pe lista preliminara alaturi de tanarul Timo Werner.

Principalul motiv invocat de Wanger pentru neincluderea sa in lotul pentru CM 2018 il reprezinta, in opinia sa, relatia complicată cu staff-ul tehnic al nationalei Germaniei. "Pentru mine este clar ca, prin modul meu, intotdeauna deschis, cinstit si direct de a aborda lucrurile, nu sunt se pare pe aceeasi lungime cu staff-ul tehnic", considera el.

Profesionist din 2006, Sandro Wanger a avut, la 30 de ani, o relansare neasteptata a carierei. La inceputul acestui an, el a fost achizitionat de Bayern Munchen pentru a-l inlocui pe golgheterul vedeta Robert Lewandowski in postul de atacant central, atunci cand polonezul avea nevoie de pauza. De atunci, Wanger a marcat opt goluri in Bundesliga pentru clubul bavarez.