Steaua - Rapid, DIN NOU pe National Arena! Derbyul pentru promovare din liga a patra se joaca pe stadionul national. Restul meciurilor, in Giulesti

AMFB a stabilit ca meciurile din Play Off-ul pentru promovarea in liga a treia sa se joace pe stadionul Giulesti, respectiv pe National Arena.

CSA Steaua si Academia Rapid, principalele candidate la promovarea din liga a patra in liga a treia, se vor intalni din nou pe National Arena. Cele doua formatii vor juca restul meciurilor pe Giulesti!

AMFB a stabilit ca stadionul Giulesti sa gazduiasca primele doua etape ale Play Off-ului de promovare din liga a patra in liga a treia. Etapa a treia, care va include si derby-ul Academia Rapid - CSA Steaua, se va disputa pe National Arena.

"Mergem in Giulesti pentru ca nu au fost alte variante. Cautam stadion din data de 4 aprilie, cand am trimis adresa catre stadionul Dinamo, iar ei ne-au raspuns dupa o luna ca nu se poate. L-am sunat pe domnul Petrea sa cerem acceptul de a juca pe stadionul Steaua, insa mi-au spus ca e imposibil", a spus Marian Lumanare, presedintele AMFB, pentru ProSport.

"Domnul Petrea ne-a sugerat stadionul Arcul de Triumf, dar i-am contactat si ne-au spus ca au nu stiu ce finala la rugby, apoi predau stadionul catre Compania Nationala de Investitii. Am incercat si in Regie, si in Cotroceni, dar nu se poate, n-au avizele de la ISU. Pe stadionul lui Juventus COlentina nu e de acord Jandarmeria, e o singura intrare, la fel pe Romprim si pe Rocar. Iar la Chiajna si Voluntari nu am vrut, tine si de prestigiu, trebuie sa jucam in Bucuresti", a mai spus Lumanare.

Pe de alta parte, presedintele AMFB a spus ca "Giulestiul e stadion neutru".

"Acela este un teren foarte neutru din punctul mecu de vedere. Nu e stadionul Academiei Rapid, acolo joaca si AFC Rapid, joaca si Frumosii Nebuni ai Giulestiului, a organizat si Carmen meciuri acolo", a conchis acesta.