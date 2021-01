LOVITURA pentru Real Madrid in cazul transferului lui Mbappe! Clubul care l-ar putea 'fura' pe superstarul lui PSG de sub nasul madrilenilor

Numele lui Kylian Mbappe este unul dintre cele mai mentionate in randul marilor cluburi din Europa.

Atacantul care nu a decis daca va ramane in continuare la PSG sau va pleca are deja extrem de multe optiuni in randul cluburilor care si-au exprimat interesul pentru el.

Real Madrid este principalul club despre care se stie ca il vrea pe atacantul francez, iar presa internationala anunta clubul madrilen ca viitoarea destinatie a lui Mbappe.

Cu toate astea, exista si alte cluburi interesate de el, iar Liverpool face pasi mari in acest sens, anunta Canal + Francia. Conform sursei citate, englezii sunt principalii favoriti in cursa pentru transferul lui Mbappe si ar fi pregatiti in orice moment sa faca o oferta in momentul in care atacantul anunta daca isi prelungeste contractul sau ramane la PSG.

In timp ce madrilenii cauta sa stranga bani pentru a putea sustine un transfer de sute de milioane, 'cormoranii' au pregatit orice scenariu, inclusiv vanzarea uneia dintre stelele sale.

Mohamed Salah este jucatorul pe care oficialii lui Liverpool l-au ales pentru a pleca de pe Anfield si a-i face loc lui Mbappe. Egipteanul a lasat in repetate randuri de inteles ca ar putea pleca din Premier League, iar La Liga ar fi una dintre optiunile sale.

De cealalta parte, un alt motiv pentru a-l aduce pe Mbappe ar fi si dorinta lui Klopp, care s-a declarat 'indragostit' de campionul mondial si a vorbit in repetate randuri despre sansele ca el sa vina la Liverpool.