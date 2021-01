Sperantele catalanilor au fost DISTRUSE! De ce are Mbappe INTERZIS pe Camp Nou! "Nu ne gandim sa il cumparam"

Victor Font, candidat la presidintia Barcelonei, a precizat ca echipa nu are resursele financiare necesare pentru a-l cumpara pe Kylian Mbappe in vara.

Contractul francezului cu echipa din Paris expira in 2022, iar cele doua parti nu au ajuns inca la un acord pentru prelungirea intelegerii. In aceeasi situatie este si starul brazilian, al carui contract expirat tot in 2022.

"Nu ne putem gandi sa il cumparam pe Mbappe, pentru ca nu exista bani. Trebuie sa avem grija de jucatorii ale caror contracte expira", a declarat Font pentru Transistor.

Din cauza pandemiei de COVID-19, alegerile au fost anulate, iar Victor Font sustine ca acest lucru a afectat clubul. De asemenea, el declarat ca daca va castiga alegerile, Xavi ar putea sa vina pe banca Barcelonei.

"Intarzierea alegerilor nu este buna pentru Barcelona. Dupa infrangerea in fata lui Bayern din Champions League, am vazut clar ca Messi ar dori sa vada ca exista un proiect.

Xavi este un atu unic si am zis ca trebuie sa facem conditii optime, astfel incat sa nu se intample ce sa intamplat cu Pep Guardiola, care a venit, s-a saturat, si apoi a plecat. Dupa Johan Cruyff si Pep Guardiola, vine Xavi. Oamenii trebuie sa stie acest lucru. Vrem ca Xavi sa fie ceea ce a fost Ferguson a fost la Manchester United: antrenor si director general", a spus Font.