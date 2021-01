"Mbappe nu poate fi titular la PSG!" Superstarul seicilor, facut PRAF de un fost jucator al campioanei Frantei! Ce a spus despre atacant

Kylian Mbappe (22 ani) continua sa aiba cifre stratosferice la PSG, insa nu mai reuseste sa impresioneze.

Starul francez nu are cel mai bun start de sezon al sau, in ciuda faptului ca echipa sa continua sa adune victorii, iar miercuri a castigat Supercupa Frantei in finala cu Olympique Marseille, 2-1. Mbappe, de la care se astepta sa faca spectacol, nu a reusit sa inscrie, insa au facut-o Icardi si Neymar.

Fostul fotbalist al lui PSG si al nationalei Frantei, Jean Michel Larque, a vorbit despre atacantul campioanei en-titre, criticandu-l. Mai mult decat atat, Larque a pus sub semnul intrebarii necesitatea titularizarii lui Mabppe.

"Nu poate fi titular la PSG. Comparativ cu ce fac altii si vazand ca Neymar s-a intors la nivelul sau obisnuit, el nu are loc. Complica tot ceea ce face pe teren!

Fotbalul sau are nevoie de o dezintoxicare, este contaminat de gesturi inutile. Trebuie sa profite de velocitatea pe care o are, insa nu vedem asta. Vrea doar baloane la picior pentru a umili apararile. Cu acceleratia sa poate avea succes, insa pierde mult din valoare. Vreau sa vad daca Pochettino, vazand ca va continua asa, il scoate din primul 11", a spus Larque pentru RMC Sport.

In acest sezon, Mbappe a jucat 21 de meciuri pentru campioana Frantei in care a reusit sa inscrie 14 goluri si sa ofere 8 pase de gol.