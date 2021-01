Directorul sportiv de la PSG trage SEMNALUL DE ALARMA in legatura cu Neymar si Mbappe! "Daca nici noi nu putem sa ii platim, nimeni altcineva nu o poate face!"

Directorul sportiv de la Paris Saint-Germain, Leonardo, nu s-a temut ca ar fi putut sa ii piarda pe Kylian Mbappe si Neymar.

Ambele contracte ale fotbalistilor expira in 2022, iar conducerea echipei din capitala Frantei incearca sa le prelungeasca intelegerea, Leonardo a avertizat ca sunt putine sanse ca jucatorii sa primeasca oferte din alte parti.

Intrebat daca va alege dintre Kylian Mbappe si Neymar, oficialul lui PSG a raspuns: "Situatia este complicata, dar daca nici PSG nu are capacitatea de a-si pastra cele doua vedete, care alta echipa le poate plati salariile?", a spus Leonardo intr-un interviu acordat pentru France Football.

Dicutiile cu Mbappe nu au decurs asa cum si-ar fi dorit PSG, iar noul antrenor, Mauricio Pochettin, a luat anumite decizii la echipa care nu au fost pe placul starului francez. PSG viseaza sa il aduca pe Messi la echipa, iar daca Neymar si Mbappe vor sa joace alaturi de argentinian, vor trebui sa accepta reducerea salariului, pentru ca echipa sa nu incalce regulile fair play-ului financiar.

Totusi, acest lucru ar putea sa fie in favoarea lui Real Madrid care il doreste pe Mbappe , fotbalist care va intra vara viitoare in ultimul an de contract.

