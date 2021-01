EXTRATERESTRI! Mbappe, Neymar si Icardi, 3 goluri in 4 minute pentru PSG! Diamantele seicilor au stralucit cu Montpellier

Paris Saint-Germain si Montpellier s-au intalnit in etapa cu numarul douazeci si unu din Ligue 1.

Campioana Frantei a primit-o pe Montpellier pe Parc des Princes, iar superstarurile Mbappe, Icardi si Neymar au facut spectacol total.

Atacantul francez a deschis scorul in minutul 34, stabilind astfel rezultatul la pauza, insa cei de la Montpellier nu se asteptau la ce avea sa urmeze in a doua parte a meciului.

Neymar a inscris in minutul 60 din pasa lui Mbappe, iar Icardi nu a asteptat nici macar un minut pentru a inscrie golul de 3-0. Acelasi Mbappe a inchis tabela din marcaj in minutul 63 al meciului, din pasa lui Icardi.

Paris Saint-Germain este lider in Ligue 1 cu 45 de puncte in 21 de meciuri, la 3 puncte distanta de Lille, care are insa un meci de jucat.