"La naiba! Pana cand victima este vinovata?!" Reactie FURIOASA a tatalui lui Neymar dupa accidentarea HORROR a starului brazilian! Ce a postat dupa meci

Neymar (28 ani) a suferit o accidentare horror in meciul cu Lyon si a fost scos pe targa de pe teren.

Thiago Mendes a intrat dur la Neymar si a vazut rosu dupa ce arbitrul Benoit Bastien a analizat cu ajutorul VAR faza. Starul brazilian a inceput sa urle si sa planga in momentul in care a fost scos pe targa.

Blessure pour Neymar pic.twitter.com/vadA5QPDEl — Vibrons Foot (@VibronsFoot) December 13, 2020

Tatal lui Neymar a izbucnit pe contul de Instagram la finalul partidei, vazand intrarea criminala asupra fiului sau.

"La naiba! Pana cand? Se vorbeste atat de mult despre asta, permitem excesul asta de violenta. De ce sa nu oprim asta de la inceput, de la primul fault, de ce sa il asteptam pe al saptelea, optulea sau noualea? Trebuie sa ne uitam la VAR ca sa vedem ca e o faza de eliminare?! Avem nevoie de VAR ca sa vedem ca este o intrare extrem de violenta? Trebuie sa ajunga cineva ranit ca sa luam decizii?

Un jucator are intrari criminale, violente, dintr-o parte, intra in spatiul fizic al celuilalt, fara sa se apere. Nu am luat masuri in timpul meciului, Neymar a suferit traditionalele faulturi, intotdeauna violente, iar cu asta alimentam astfel de jucatori si atitudini. Fotbalul va continua sa piarda astfel. Pana cand va fi victima vinovata? Depinde cine controleaza jocul, cine are oportunitatea sa protejeze...", a scris Neymar Senior pe Instagram.