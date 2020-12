Neymar a marcat o BIJUTERIE in meciul contra lui Basaksehir! Brazilianul a umilit un adversar si a trimis mingea in viclu

PSG a jucat contra lui Basaksehir, in ultima etapa a grupelor Champions League.

Meciul a fost intrerupt ieri si nu s-a mai reluat dupa scandalul rasist care i-a avut in mijloc pe Sebastian Coltescu si brigada condusa de Ovidiu Hategan. UEFA a hotarat in urma discutiilor cu echipele ca partida sa se joace miercuri, incepand cu minutul din care a fost intrerupta. Neymar s-a dezlantuit cu aparatorii turci si a marcat o bijuturie de gol.

In minutul 21, starul brzilian a preluat o pasa in marginea careului de la Verrati. Neymar trecut mingea printre piciorele unui adversar si a finalizat din marginea careului cu un sut superb la vinclu.

This Neymar Goal is Rude and Beautiful ????????‍♂️????????‍♂️????????!! pic.twitter.com/XGJFYGe2L9