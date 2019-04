Neymar, anunt de ultima ora despre viitorul sau! Tatal brazilianului a confirmat! "Vrea sa castige trofee"

Anuntul a fost facut de Neymar Sr.

Neymar Jr. a ajuns la Paris Saint-Germain in 2017, pentru o suma record in fotbalul mondial: 222 milioane de euro. In Franta, brazilianul a castigat campionatul, Cupa, Supercupa si Cupa Ligii.

In UEFA Champions League, insa, PSG nu a avut succes in ultimii ani. Francezii nu au putut trece de sferturile competitiei, iar in ultimele doua sezoane au fost eliminati inca din optimi de Real Madrid si Manchester United. Cu toate acestea, Neymar isi doreste sa ramana la Paris pentru a ajuta echipa sa castige cat mai multe trofee.

"Contractul cu Paris Saint-Germain este de lunga durata. Suntem abia in al doilea sezon si inca nu s-a terminat. Avem un contract si nu a ajuns nici macar la jumatatea lui. Zvonuri despre transferul lui vor exista intotdeauna, nu putem avea un jucator ca Neymar si cluburile sa nu viseze la el.

Dorinta lui Neymar de a juca la PSG a fost exprimata in urma cu doi ani, asa ca fanii pot dormi linistiti. Neymar nu vrea sa plece de la PSG, vrea sa continue sa joace, sa ajute clubul sa castige trofee", a spus tatal lui Neymar pentru RMC Sport.