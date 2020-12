Pierre Webo e socat de reactia pe care a avut-o! Antrenorul secund a revazut imaginile si a dezvaluit ce a discutat cu Neymar pe tunel! "Nu mi-as fi dorit sa fiu dusman cu mine!"

Pierre Webo a fost in centrul unui scandal monstru marti seara, in care brigada de arbitri condusa de Ovidiu Hategan a fost protagonista.

Antrenorul secund al lui Basaksehir a revazut imaginile cu reactia sa dupa ce Coltescu s-a adresat catre el cu expresia "ala negru", iar camerunezul a declarat ca se simte socat de agresivitate de care a dat dovada.

Webo a discutat pe tunel cu fotbalistii lui PSG, care i-au transmis ca-l sustin si ca in semn de solidaritate vor parasi terenul.

"Acum sunt mult mai calm, dar cand vad ce fata am facut atunci, cat de agresiv am putut sa devin, am fost socat! Nici eu nu mi-as fi dorit sa fiu dusman cu mine in acel moment, e pentru prima data cand am reactionat in asa fel, nu mi s-a mai intamplat niciodata.

"Neymar, Marquinhos si directorul sportiv Leonardo au venit la mine pe tunel si mi-au spus ca ma sustin si ca le pare rau pentru ce am patit. Mi-au transmis ca nu trebuie sa-mi fac griji si ca nu vor mai intra pe teren deoarece nu accepta asa ceva", a dezvaluit Pierre Webo pentru Daily Mail.

Fostul international crede ca Sebastian Coltescu putea evita sa i se adreseze facand aluzie la culoarea pielii, spunandu-i intr-un mod diferit.

"Era simplu sa zica al treilea tip din dreapta, da-l afara. Putea sa se adreseze si cu "acesta", era usor, dar la fel de usor i-a venit sa foloseasca acel cuvant. Nu ma asteptam la asa ceva de la un arbitru, avand in vedere ca e si oficial din Champions League."