PSG va incepe operatiunea "Neymar"! Pe ce suma poate pleca brazilianul daca refuza prelungirea contractului

Neymar a marcat un hattrick in ultima partida jucata de PSG contra lui Basaksehir, din grupele Champions League.

Parisul nu vrea sub nicio masura sa rateze prelungirea contractului cu Neymar, iar Khelaifi este decis sa nu-l lase sa plece foarte usor pe brazilian, in cazul in care acesta va refuza prelungirea. Intelegerea cu PSG va expira in 2022, deci vara urmatoare ar fi singura perioada de transferuri in care francezii pot obtine bani frumosi pe Neymar.

Conform celor de la L'Equipe, Al-Khelaifi nu-l va vinde pe atacant cu mai putin de 100 de milioane de euro, iar candidatii la presedintia Barcelonei care au declarat ca il doresc pe Neymar, stiu deja care va fi pretul acestuia.

Conducerea Parisului e optimista cu privire la reinnoirea contractului lui Neymar, deoarece obiectivul ar fi ca atacantul sa joace la Cupa Mondiala din Qatar din postura de jucator al echipei franceze. Desi nu s-au facut inca progrese in cadrul negocierilor, PSG spera sa-i prelungeasca intelegerea atat lui Neymar, cat si lui Mbappe, care este dorit cu insistenta de Real Madrid.