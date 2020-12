Clipe de cosmar traite de mama lui Neymar! Iubitul cu 28 de ani mai tanar ar fi fost injunghiat in timp ce se aflau in vacanta! Atentie, imagini cu puternic impact emotional

Mama lui Neymar se afla in vacanta alaturi de iubitul sau cu 28 de ani mai tanar cand a trait spaima vietii ei.

Cei doi se aflau la un restaurant dintr-un resort din Cancun, Mexic, cand iubitul de 24 de ani al femeii ar fi fost injunghiat, dupa cum sustine chiar el intr-o filmare pe care a postat-o pe contul oficial de Instagram.

In clip, barbatul era plin de sange pe gat si piept si a inceput sa ofere detalii legate de incident: "Aproape am murit pentru ceva ce nu am facut. Am ajuns la restaurant si am cerut o farfurie cu friptura. Nu stiu ce s-a intamplat. Nu am facut nimic, insa nu m-au lasat sa raman.

Nu va ramane asa! Am numarul persoanei care a facut asta si ma voi intoarce in Mexic".



Tiago sustine ca a fost atacat de trei barbati, iar unul dintre ei l-a injunghiat. Din relatarile barbatului nu se intelege daca a contactat politia sau daca a mers la un spital pentru a-si trata ranile, anunta Daily Star.

Tiago si Nadine si-au oficiat relatia la inceputul anului trecut, insa cei doi s-au tot despartit si impacat de cateva ori pana in prezent. Desi ultima data au fost vazuti separati, cei doi ar fi mers impreuna in Cancun.