ATENTIE, IMAGINI SOCANTE! Neymar, accidentare CUTREMURATOARE! A inceput sa urle de durere si sa planga! Stirea face inconjurul lumii

Scene teribile in finalul derby-ului dintre PSG si Lyon!

Neymar a fost scos pe targa din teren in prelungirile partidei. Un atac al lui Thiago Mendes de la Lyon l-a doborat. Piciorul i s-a intors nefiresc in urma atacului. Desi arbitrul Benoit Bastien, acelasi de la Young Boys - CFR, i-a dat in prima faza galben lui Thiago, dupa analiza VAR a revenit asupra deciziei si i-a dat rosu fotbalistului de la Lyon!

Neymar a inceput sa urle si sa planga, iar primele estimari anunta o accidentare grava!



Blessure pour Neymar pic.twitter.com/vadA5QPDEl — Vibrons Foot (@VibronsFoot) December 13, 2020

Tweet PSG Neymar Citeste si: