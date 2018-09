Inca un incident SOCANT! Dupa momentele groaznice de la Eibar-Sevilla, un gard a cedat si la o partide din Ligue 1! Fanii s-au prabusit in teren

10 suporteri ai celor de la Sevilla au avut nevoie de spitalizare dupa ce un gard a cedat la partida cu Eibar iar fanii s-au prabusit in teren. Un incident identic a avut loc astazi la partida dintre Montpellier si Nimes din Ligue 1!

Dupa reusita de 1-0 a lui Ambroise Oyongo, fanii gazdelor au sarbatorit in tribune insa un gard a cedat sub greutatea fanilor iar acestia au cazut unul peste celalalt in teren! Partida a fost intrerupta pentru aproape 10 minute. Din fericire, niciunul dintre fanii lui Montpellier nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.





A bit of a scare this afternoon during Montpellier vs Nîmes, as a gate broke & fans fell on top of each other. Game was paused but is now back underway, nobody seriously hurt. pic.twitter.com/bJa66BnWgf