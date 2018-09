Abia acum S-A AFLAT! Detaliul nestiut despre plecarea lui Zidane de la Real: Ei au facut asta!

Zinedine Zidane s-a despartit de Real Madrid chiar dupa ce a castigat Champions League.

Zinedine Zidane si-a anuntat plecarea de la Real Madrid la 5 zile dupa ce a castigat al treilea trofeu UEFA Champions League.

"Sunt aici alaturi de Zidane, dar el este cel care trebuie sa vorbeasca. Va va comunica decizia care pe mine m-a socat", declara atunci Florentino Perez.

Totusi, hotararea lui Zidane de a parasi echipa din Madrid era mai veche. Marca scrie ca, de fapt, antrenorul se hotarase sa plece inca din februarie, dupa esecul in fata lui Leganes. Totusi, atunci, Florentino Perez si Jose Angel Sanchez au reusit sa-l intoarca din drum, iar Zidane a izbutit sa aduca trofeul Champions League din nou pe Bernabeu.

Ultima zi a lunii mai a fost, insa, cea in care Zidane nu a mai fost intors din drum. El a declarat ca aceasta este cea mai buna decizie, atat personal, cat si pentru club.

In prezent, numele lui Zidane este vehiculat drept cel al posibilului inlocuitor al lui Jose Mourinho pe banca lui Manchester United. Portughezul nu a reusit rezultate spectaculoase in acest sezon, iar echipa sa se afla departe in clasamentul Premier League.