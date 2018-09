Momente de COSMAR in Spania la partida Eibar - Sevilla! Tribuna a cedat dupa un gol, mai multi suporteri au ajuns la spital

Un gard a cedat si suporterii Sevillei s-au prabusit unul peste celelalt.

Sevilla a castigat cu 3-1 partida de la Eibar din La Liga, insa rezultatul a cazut in plan secund dupa un incident groaznic. Reusita de 2-0 a lui Ever Banega din penalty a dus la un moment horror - suporterii celor de la Sevilla au sarbatorit, insa un gard a cedat iar fanii s-au prabusit in teren!

Jucatorii celor de la Sevilla au sarit imediat in ajutorul fanilor propriei echipe dupa momentul socant iar partida a fost intrerupta timp de 8 minute. Doi fani au fost scosi pe targa si dus la spital.

Stadionul celor de la Eibar nu a mai avut vreun incident similar in cei 5 ani de cand micuta echipa se afla in prima liga din Spania iar arena a avut parte de renovari pentru ca Eibar sa poata disputa pe acest stadion meciurile de acasa. Insa incidentul a avut loc in singura tribuna care nu a fost renovata, cea de Vest care urma in luna decembrie sa intre in faza de renovare.