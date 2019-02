Moment dificil la Nantes! Antrenorul lui Emiliano Sala a plans la conferinta de presa! "A fost un soc, inca aveam sperante"

Autoritatile au confirmat faptul ca trupul neinsufletit din epava avionului gasit in Canalul Manecii ii apartine lui Emiliano Sala.

Politia a facut aseara un anunt terifiant pentru familia lui Emiliano Sala. Trupul neinsufletit gasit in interiorul avionului prabusit este al lui Emiliano Sala.

Antrenorul lui Nantes, Vahid Halilhodzic, a sustinut astazi o conferinta de presa, premergatoare meciului din campionat cu Nimes. Tehnicianul a vorbit si despre Emiliano Sala, jucator pe care l-a pregatit timp de trei luni.

Atacantul argentinian a marcat cinci goluri in zece meciuri sub comanda lui Halilhodzic. Antrenorul nu s-a mai putut abtine si a izbucnit in lacrimi in fata jurnalistilor.

"Va ramane in memoria noastra pentru comportamentul si pentru modestia sa. Eram convinsi la inceput ca exista sanse sa fie in viata, ca poate fi gasit in viata pe undeva. A fost un soc, inca aveam sperante ca va fi gasit. Eu, ca antrenor cand sunt la o echipa, ma atasez de jucatorii mei", a spus Vahid Halilhodzic, moment in care nu si-a mai putut ascunde trairile.