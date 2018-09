Momentul in care Zidane s-a dus la sefii sai: "Rezolvati problema, e INSUPORTABIL!" S-a aflat motivul despartirii lui Ronaldo de Real

Spaniolii cred ca au aflat abia acum motivul plecarii lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid.

Cu patru Champions League in palmares, Cristiano Ronaldo a decis sa plece vara asta de la Real Madrid.

Au fost mai multe motive care au dus la aceasta decizie surprinzatoare. Potrivit ziarului El Mundo, totul a inceput cu procesul in care Ronaldo a fost acuzat de evaziune fiscala.

Ronaldo si-a bagat oamenii in sedinta si le-a cerut sa rezolve problemele. "V-am spus de la inceput ca nu vreau niciun risc. Eu nu am studii, tot ce am facut in viata a fost sa joc fotbal. Dar nu sunt prost. Nu am incredere in nimeni si atunci cand angajez un consilier il platesc mereu cu 30% mai mult decat cere pentru ca nu vreau probleme", apoi a explodat vara asta, cand a aflat ca fiscul vrea o intelegere. "N-am zis niciodata sa nu platiti taxele. Vreau sa stiu ce se intampla pentru ca nu mai inteleg nimic".



Ronaldo spera ca Realul sa-i sara in ajutor, la fel cum a facut Barcelona in cazul Messi, insa Perez a preferat sa nu se implice. A fost un prim moment de dezamagire pentru Ronaldo.

Apoi, Ronaldo s-a suparat cand a vazut ca Messi castiga aproape dublu fata de el, iar Neymar este platit mai bine de catre PSG.

"E lipsa de respect ca eu, castigatorul Balonului de Aur, sa castig mai putin decat Messi si Neymar. E vorba de respect, ar trebui sa am un statut!", ar fi spus Ronaldo.

Si faptul ca Real Madrid il plaseaza sub Di Stefano in istoria clubului a fost motiv de nemultumire pentru Ronaldo. "Mereu ma plaseaza in spatele lui Di Stefano, nu stiu ce altceva as mai putea face", s-ar fi plans Ronaldo prietenilor.

Toate frustrarile lui Ronaldo l-au afectat si pe Zidane, care a mers la conducerea clubului si le-a cerut sa rezolve situatia lui Ronaldo. "Rezolvati aceasta situatie cu Ronaldo pentru ca nu vorbeste decat despre asta in vestiar. E incredibil"

In cele din urma, Zidane a plecat inaintea lui Ronaldo de la Real Madrid, imediat dupa victoria de la Kiev.

Ronaldo a plecat de la Real Madrid in luna iulie la Juventus, pentru 115 milioane de euro.