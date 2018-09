CE MECIURI! Derby-uri de titlu in Europa in acest weekend: REAL - ATLETICO, NAPOLI - JUVENTUS, CHELSEA - LIVERPOOL | Astazi 21.30 Hertha Berlin - Bayern Munchen

19:04

CE MECIURI!

???? Saturday Fixtures:



???????????????????????????? CHELSEA vs LIVERPOOL

???????? REAL MADRID vs ATLETICO MADRID

???????? BARCELONA vs ATHLETIC BILBAO

???????? ROMA vs LAZIO

???????? JUVENTUS vs NAPOLI

???????? LEVERKUSEN vs DORTMUND — Footy Jokes (@Footy_JokesOG) September 28, 2018

Etapa din acest weekend are meciuri directe intre favoritele la titlu in 3 dintre cele mai tari campionate din Europa! In Spania avem reeditarea Supercupei Europei dintre Real Madrid si Atletico Madrid; in Italia este duelul primelor 2 clasate din sezonul trecut si din actualul sezon, Napoli si Juventus; in Anglia se joaca din nou Chelsea - Liverpool la cateva zile dupa intalnirea din Cupa Ligii Angliei - de data asta, ambii antrenori vor folosi cea mai buna echipa disponibila!Pe langa aceste dueluri intre favoritele la titlu, mai sunt si alte partide tari: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen, AS Roma - Lazio sau Athletic Bilbao - Barcelona!