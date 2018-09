Mourinho, OUT de la Man United dupa acest weekend?! Zidane este gata sa-i ia locul! Decizia fostului antrenor de la Real Madrid

United a fost eliminata din Cupa de catre Derby County, iar in campionat a facut doar 1-1 acasa cu Wolves. Mourinho este aproape de plecare.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Mourinho este tot mai aproape de plecarea de pe Old Trafford dupa rezultatele slabe din ultima perioada si conflictul deschis cu vedeta Paul Pogba.

United are un program infernal in urmatoarele etape, iar presa din Anglia scrie ca antrenorul portughez urmeaza sa fie demis daca United nu castiga deplasarea cu West Ham de sambata.

Zinedine Zidane este pregatit sa preia banca lui United dupa 2 ani si jumatate la Real Madrid. Antrenorul in varsta de 46 de ani a petrecut doua saptamani in Londra si acuma ia lectii de limba engleza.

In plus, Zidane este unul dintre preferatii conducerii lui United. Ed Woodward, vice-presedintele lui United vrea sa-l aduca pe Zidane in Premier League