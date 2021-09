„Aș vrea să mă întorc în fobal. Să-mi dea 1.000 de euro salariu!” O fostă speranță de la FCSB, cu gândul la revenire 

Sebastian Chitoșcă a aparținut de FCSB între ianuarie 2016 și august 2017, timp în care a prins un singur meci pentru clubul roș-albastru.

În aventura de la FC Botoșani, avea să evolueze 34 de meciuri într-un an și jumătate, reușind să marcheze trei goluri și să ofere trei pase decisive. Iar în luna februarie a aceluiași an, avea să se retragă la doar 25 de ani.

Cu toate că și-a dedicat ultimii ani Youtube-ului și emisiunilor televizate, Sebastian Chitoșcă se gândește să revină în fotbal. Acesta susține că a avut un stil de viață activ și că ar fi capabil să mai joace la nivel profesionist.

Chitoșcă: „Dacă voiam, până în 2021 eram la FCSB”

„Aș vrea să mă întorc în fotbal, aș vrea să o iau de jos. Am 28 de ani, fac 29. Văd foarte mulți jucători trecuți de 30 de ani că joacă în Liga 1. Depinde de organismul fiecăruia, eu am continuat să fac mișcare întotdeauna. În ultimele 7 luni am fost într-o competiție sportivă.

Nu am nicio promisiune, dar sunt dispus să mă antrenez cu o echipă, să vadă oamenii dacă Sebastian Chitoșcă mai poate. Eu, dacă voiam, până în 2021, eram la FCSB, și aveam un venit lunar fabulos fără să fac nimic. M-aș fi antrenat prin parcuri, posibil. Dar nu am fost așa.

Aș merge și în Liga 3, sau în Liga 2, să mă pun pe picioare. Sunt ferm convins că fac față. Cu o pregătire bună, în 3 luni nu există șansă să nu pot juca în Liga 2. Știu ce potențial am ca sportiv, calitățile mele fizice. Astea m-au ținut pe mine în sport: viteza, rezistența, alergam foarte mult.

E posibil să-mi fie greu, vin după o perioadă în care organismul a stagnat, nu mai e masa musculară activă. E greu, dar cu muncă 200%, dacă te antrenezi 3 ore pe zi, în 3-4 luni poți deveni mult mai bun decât în trecut. Eu nu am apucat să joc fotbalul la maturitate”, a declarat Chitoșcă pentru gsp.

Fostul mijlocaș de bandă mărturisește că s-ar mulțumi cu un salariu modic dacă un club din Liga 3 sau Liga 2 l-ar ajuta să se pună pe picioare.

„Alții stau pe 4.000 - 5.000 de euro și nu fac nimic”

„Cine mi-ar întinde acum mâna asta, ar face-o și sportiv și uman. M-ar ajuta să trec peste anumite chestii. Evident că nu m-ar plăti nimeni cu mult, nici nu mă gândesc la asta. Să-mi dea 1.000 de euro salariu. Nu e nimic la un club de fotbal, alții stau pe 4.000 - 5.000 și nu fac nimic.

Nu cred că un club care ar vrea să-mi întindă o mână de ajutor ar pierde ceva. Aș semna un contract pe 6 luni, în care omul să vadă cum mă comport. Dacă eu sunt jucătorul pe care ei și-l doresc, aș continua. Am speranțe puține că se va întâmpla asta.

La cum sunt eu, pot să mai joc 6 ani lejer. Nu am un fizic care să mă dezavantajeze”, a precizat Chitoșcă.

Fosta extremă a lui FCSB a bifat 103 meciuri în Liga 1 și 21 de partide în Liga 2. De-a lungul carierei, Chitoșcă a evoluat pentru Ceahlăul Piatra Neamț, FCSB, Voluntari, Brașov, Botoșani și Universitatea Cluj.