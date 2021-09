„Am murit frumos!” Ionuț Chirilă, spumos la finalul meciului cu FCSB: „Numai un nebun ca mine putea face asta!”

Ilfovenii le-au dat emoții mari „roș-albaștrilor”, pe final de meci, după ce au reușit să marcheze în minutul 89 al partidei și să ducă scorul la 3-2. În cele din urmă, acesta a fost și scorul final, iar cele trei puncte au rămas în posesia gazdelor.

În ciuda faptului că a debutat cu o înfrângere, în campionat, pe banca ilfovenilor, Ionuț Chirilă s-a arătat încântat de jocul prestat de echipa sa.

„După cinci antrenamente impreună am murit frumos astăzi.

Dacă nu începeam meciul timid, astăzi nu pierdeam. Am făcut o propagandă bună fotbalului. Am pus probleme unei echipe care vrea titlul în Liga 1. Am avut de multe ori personalitate și am condus partida.

Avem însă de lucrat la nivel fizic, tehnic și tactic, la toate capitolele trebuie să creștem.

Nu am aruncat mingi în tribune. Am arătat bine. Adversarii nu ne-au fost superiori din punct de vedere tactic. Clinceniul a arătat că se construiește frumos.

Cine mai lua o echipă cu două puncte, ca mine? Numai eu, care sunt un nebun, puteam să fac asta.

Schimb jucătorii din perspective în certitudini. Eu sunt omul care trebuie să facă din jucătorii tineri, acei fotbaliști pe care FCSB, CFR sau Rotaru îl plătește cu mii de euro”, a spus Ionuș Chirilă la finalul meciului cu FCSB.

FCSB a învins-o pe Academica Clinceni cu scorul de 3-2 (2-1), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.