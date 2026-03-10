Participantă pentru prima dată în play-out, FCSB trebuie să termine pe locul 7 sau 8, iar ulterior să treacă peste două meciuri de baraj, inclusiv de unul cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off.

Mihai Stoica și Gigi Becali au ales adversarele lui FCSB în Conference League

Gigi Becali spune că și-ar dori ca al doilea meci de baraj al lui FCSB să fie contra unei formații din Cluj-Napoca, CFR sau Universitatea.

În schimb, Mihai Stoica ar prefera marea rivală Dinamo pentru că, la momentul disputării barajului, echipa lui Zeljko Kopic nu va putea folosi Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării nu va mai fi disponibil pentru meciurile de fotbal începând cu luna mai, având în vedere concertele programate.

"MM vrea Dinamo pentru că nu au stadion și că vom juca pe un alt stadion.

Eu nu vreau Craiova pentru că e puternică și ar fi greu să piardă ei barajul. Chiar dacă pierd barajul, ei sunt și în Cupa României, n-au cum (n.r - să rateze cupele europene). MM vrea Dinamo. Eu aș vrea U Cluj sau CFR Cluj, zic că am avea șanse mai mari", a spus Gigi Becali.

În finala barajului de Conference League, gazdă va fi formația din play-off.

Până la eventualele meciuri de baraj, FCSB trebuie să își asigure locul 7 sau 8. Campioana va înfrunta ultima clasată Metaloglobus, sâmbătă, de la ora 21:00.

Programul lui FCSB în play-out