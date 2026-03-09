FCSB a rămas fără antrenor după înfrângerea dureroasă cu ”U” Cluj de pe Arena Națională, în urma demisiilor lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru Sport.ro că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB în play-out.

Victor Pițurcă nu înțelege aducerea lui Mirel Rădoi: „E o decizie negândită”

Fostul antrenor de la FCSB a analizat aducerea lui Mirel Rădoi la echipa campioană a României și e de părere că este o mișcare negândită de Gigi Becali.

Victor Pițurcă nu înțelege de ce patronul lui FCSB nu i-a făcut contract pe termen lung lui Mirel Rădoi, punând accent pe felul în care vor interpreta jucătorii campioanei României faptul că antrenorul ar putea sta doar trei luni la echipă.

„E o decizie luată în pripă, negândită. Gigi e disperat că echipa nu a ajuns în play-off. Nu mai e persoana aia sigură pe ea din urmă cu ceva timp. Și acum încearcă să găsească soluții foarte rapid, dar și nerealiste. Ce afacere e asta când aduci un antrenor pe care vrei să-l ții două luni și jumătate?!

E clar că se teme că ar putea rata și locurile 7-8. După ce am văzut în meciul cu U Cluj, da, chiar trebuie să se teamă! Dar, și așa, nu e bună afacerea. Aud că vine un antrenor care e și rudă cu el, că vine pentru puțin timp să ajute echipa și gratis! Ce-i asta?! Fotbalul este o afacere. Când îl păcălești, te lovesc problemele de unde nu te aștepți.

Gândiți-vă că vine Mirel Rădoi și pierde un meci. Se va da vina pe jucători, normal. Dar dacă pierde încă un meci? Ce se întâmplă atunci? Intervine Gigi, că doar n-o să lase echipa să intre în faliment fotbalistic, nu?! De aceea zic că nu văd o finalitate.

Fiindcă e foarte clar că Gigi nu se va putea abține. Dar Mirel vine la o echipă din play-out, unde atmosfera este foarte încărcată. Și jucătorii ce vor zice, că vine un antrenor pentru două luni și jumătate?! Rădoi apucă să se impună în două luni la o echipă unde se știe de atâția ani cum se derulează lucrurile?! E foarte greu, situația este dificilă.”, a spus Victor Pițurcă, conform Gsp.ro.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.