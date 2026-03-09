La ce face, la FCSB, unde a strivit tot ce înseamnă autoritatea antrenorului, te-ai fi așteptat ca Gigi Becali să colaboreze doar cu antrenori care sunt de acord să fie „marionete“.

Când ne uităm pe lista celor care au îmbrăcat trening-ul de „A1“, în ultimii mulți ani, ne și convingem că tehnicienii de marcă fug de FCSB. Iată cine s-a așezat pe banca tehnică până la formarea cuplului Pintilii – Charalambous, care tocmai a plecat:

*Leo Strizu

*Nicolae Dică

*Anton Petrea

Așadar, revenirea lui Mirel Rădoi (44 de ani), la un deceniu după precedentul său mandat ratat, e o mare lovitură a patronului Gigi Becali.

„Garanția“ oferită de patron lui Rădoi: cuvântul său

Astăzi, patronul roș-albaștrilor a fost întrebat, în mod direct, cum de a reușit să-l convingă pe Rădoi? Mai ales că acesta e lipsit de toleranță, când vorbim despre principiile sale. Chestionat pe marginea subiectului, Becali a explicat pentru Fanatik cum au stat lucrurile în discuțiile cu finul său.

„Treaba e următoarea: când eu dau un cuvânt, eu îl dau. De aceea, când spun cuvântul meu, acela e cuvânt. Dacă am gândit și l-am sunat: <<vino, finule, să mă ajuți!>>. Atunci, la revedere! Păi, dacă eu îmi dau cuvântul, e cuvânt la mine. Nici măcar un telefon nu mai dau (n.r. – pentru a cere ceva, pentru a dicta vreo schimbare). Voi sta liniștit, îmi văd de treabă. Haideți să vedem. Mă schimb eu? Că el nu se schimbă, că el e antrenor. Dar să vedem dacă pot eu să mă schimb. Dacă nu, peste 3 luni: <<Băi finule, nu pot. Ai rezolvat, mulțumesc. Dacă ai pretenții, să vedem>>. Apoi, hai să ne vedem fiecare de treabă“, a spus Gigi Becali.