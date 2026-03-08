SPECIAL Culisele revenirii lui Rădoi la FCSB: mentorul său l-a convins să zică „Da!“

Amir Kiarash
Liber de contract din noiembrie, Mirel va pregăti campioana într-un moment extrem de delicat, în play-out.

FCSBMirel RadoiGigi BecaliCosmin Olaroiu
Gigi Becali a dat marea lovitură! Sport.ro a anunțat, în exclusivitate, că latifundiarul din Pipera l-a convins pe Mirel Rădoi (44 de ani) să se întoarcă, la FCSB, la zece ani după primul său mandat aici.

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că Rădoi revine pentru a da o mână de ajutor, într-un moment în care FCSB e cu cuțitul la os! Ajunsă în play-out, campioana trebuie să se claseze pe 7 sau pe 8, pentru ca apoi să câștige două meciuri de baraj, în tentativa de a prinde preliminariile Conference League.

Faptul că Rădoi a spus „Da!“, în ciuda scandalului cu care a plecat de la FCSB, în 2016, face ca această surpriză să fie și mai mare. Pentru ea există, totuși, o posibilă explicație.

Rădoi, inspirat de mentorul său, Cosmin Olăroiu

De când s-a apucat de antrenorat, Rădoi s-a sfătuit, în permanență, cu mentorul său, Cosmin Olăroiu (56 de ani). Iar decizia revenirii sale, la FCSB, pare să fi fost inspirată tot de la un precedent cu Oli.

În 2011, după ce a părăsit Al-Sadd Doha (Qatar), Olăroiu a avut o perioadă de jumătate de sezon în care a stat pe bară. În campania respectivă, 2010-2011, FCSB a fost cu spatele la zid, ca și acum, în pericol de a rata cupele europene. În acel moment, situația a fost salvată de intervenția lui Cosmin Olăroiu.

După ce l-a rugat Gigi Becali, Oli a acceptat să se ocupe de FCSB, după plecarea lui Sorin Cârțu de pe bancă. Doar că Olăroiu a mers pe o formulă inedită. Concret, el conducea antrenamentele din timpul săptămânii însă, la meciuri, stătea în tribune, pe bancă fiind secunzii săi, în frunte cu Cătălin Necula.

Iar Olăroiu a salvat FCSB de la o contraperformanță istorică: ratarea cupelor europene! Cu Oli în tribune, FCSB a câștigat Cupa României, la Brașov, scor 2-1, la capătul celebrului meci în care Torje a plâns din cauza ratării trofeului.

Aducând cupa în vitrina echipei patronate de Gigi Becali, Oli a deschis și drumul roș-albaștrilor spre cupele europene pentru sezonul 2011-2012. După această misiune îndeplinită, Olăroiu s-a întors în zona arabă, semnând cu Al-Ain din Emirate.

Acum, Rădoi poate păși pe urmele mentorului său, dacă va obține calificarea în preliminariile Conference League cu FCSB via play-out.

