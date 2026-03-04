Cosmin Olăroiu își vede de muncă și de viață, chiar dacă focurile războiului au cuprins Orientul Mijlociu, după atacul lansat de Israel și Statele Unite asupra Iranului. Așa cum era de așteptat, riposta perșilor a venit sub forma bombardamentelor asupra bazelor americane din zonă.

Într-un moment în care, în Orientul Mijlociu, zborurile comerciale s-au oprit, în mare măsură, de evenimentele din ultimele cinci zile au fost afectați și mulți români. Aflând de cazul disperat al unui grup format din zece elevi și patru profesori din Suceava, Cosmin Olăroiu le-a sărit în ajutor.

Dezvăluirea a fost făcută de Inspectoratul Școlar Județean Suceava pe rețelele sociale.

„SOLIDARITATE DINCOLO DE GRANIȚE – O LECȚIE DE OMENIE PENTRU COPIII NOȘTRI

Sunt momente în care distanța și contextul global ne pun la încercare, dar sunt și momente care ne reamintesc că bunătatea nu cunoaște frontiere.

Vă informăm cu privire la situația grupului de 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați în prezent în Dubai. Din cauza contextului internațional complex, întoarcerea lor acasă a fost temporar amânată. În astfel de clipe, cel mai ușor este să judecăm decizii sau circumstanțe, însă adevărata valoare a unei comunități se vede atunci când alegem să ajutăm, nu să criticăm.

În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a avut o discuție personală cu domnul Cosmin Olăroiu în urma căreia a declarat că, dincolo de performanțele sale profesionale incontestabile, a descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă. Îi mulțumim public, în numele întregii comunități educaționale sucevene, pentru generozitatea și promptitudinea cu care a răspuns apelului nostru.

Îi asigur pe părinți că suntem în contact cu grupurile de elevi din Orientul Mijlociu și că facem toate demersurile ce ne sunt la îndemână pentru ca elevii și colegii noștri să fie în siguranță. Între timp, suntem liniștiți știind că sunt pe mâini bune. Să învățăm din acest gest că, în fața dificultăților, solidaritatea rămâne singura noastră forță“, a scris Inspectoratul Școlar Județean Suceava pe Facebook.

După evenimentele din ultimele zile, Oli a transmis și un mesaj pentru cetățenii din Emirate, după cum Sport.ro a arătat aici.