Canadianca a întors toate privirile cu apariția sa la un eveniment organizat cu ocazia turneului de la Indian Wells. Genia a luat parte la ”Taste of Tennis”, o serie de evenimente exclusive desfășurate înainte de turneele majore din Statele Unite ale Americii.

Bouchard și-a făcut apariția într-o rochie roșie, pe care a prezentat-o într-un scurt interviu acordat la eveniment.

„Nu am purtat niciodată această ținută, așa că nu mi-am dat seama cât de scurtă sau de transparentă este. Îmi plac tocurile pentru că sunt foarte joase.

Partea mea preferată din ținuta mea sunt bijuteriile. Cred că este important să te exprimi prin ceea ce porți și trebuie să te prezinți așa cum îți dorești”, a spus Bouchard.