Eugenie Bouchard (32 de ani) s-a retras de aproape un an din tenis, dar nu stă departe de sportul pe care-l iubește.

Eugenie Bouchard
Canadianca a întors toate privirile cu apariția sa la un eveniment organizat cu ocazia turneului de la Indian Wells. Genia a luat parte la ”Taste of Tennis”, o serie de evenimente exclusive desfășurate înainte de turneele majore din Statele Unite ale Americii.

Bouchard și-a făcut apariția într-o rochie roșie, pe care a prezentat-o într-un scurt interviu acordat la eveniment.

„Nu am purtat niciodată această ținută, așa că nu mi-am dat seama cât de scurtă sau de transparentă este. Îmi plac tocurile pentru că sunt foarte joase.

Partea mea preferată din ținuta mea sunt bijuteriile. Cred că este important să te exprimi prin ceea ce porți și trebuie să te prezinți așa cum îți dorești”, a spus Bouchard.

Bouchard, „dată dispărută” din tenis, în ultimii opt ani de carieră

Un sfert de finală atins în Australia, în 2015 avea să rămână ultima performanță impresionantă a canadiencei Bouchard, în calendarul turneelor majore.

Retrasă în vara anului trecut, la 31 de ani, Eugenie Bouchard se ocupă cu pickleball-ul, un sport inventat recent, care a căpătat rapid popularitate și pe care inclusiv Andre Agassi pariază cu fonduri proprii.

