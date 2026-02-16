După mai bine de 20 de ani în care, ca antrenor de club, a avut un program sufocant, cu meciuri pe bandă, cu antrenamente zilnice și cu vacanțe scurte de vară, Cosmin Olăroiu descoperă acum o altă latură a acestei meserii.

Pentru că, devenind primul selecționer român din istoria naționalei Emiratelor, programul său a devenit mult mai aerisit. Ce-i drept, începutul mandatului, între iunie – decembrie 2025, a fost foarte aglomerat. Dovadă și cele 15 meciuri, oficiale și de pregătre, pe care Oli le-a disputat în șase luni.

Acum însă, într-o perioadă dedicată echipelor de club, munca selecționerului Olăroiu înseamnă monitorizarea meciurilor din Emirate. Chiar de curând, românul a fost filmat, alături de stafful său, la o partidă în care prezența sa în tribune i-a încântat pe suporteri.

Cosmin Olăroiu, două amicale în luna martie

Pentru naționala Emiratelor, acest an va fi unul de pregătire pentru marele obiectiv: un parcurs cât mai bun în Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită). Tot ce se va întâmpla până atunci, inclusiv participarea la Gulf Cup (Jeddah, Arabia Saudită, 23 septembrie – 6 octombrie), va fi gândit pentru o prezență cât mai bună la Cupa Asiei.

În acest sens, Olăroiu a finalizat detaliile pentru prima etapă a pregătirilor după mai multe ședințe cu șefii Federației din Emirate.

„După discuțiile avute, Federația și selecționerul Cosmin Olăroiu s-au înțeles în privința programului. Echipa națională va avea un stagiu de pregătire, la Abu-Dhabi, spre finalul lunii martie. După antrenamentele de aici, prima reprezentativă va juca și două meciuri amicale. Cu Armenia, pe 26 martie, la Abu-Dhabi și cu Insulele Feore, la Dubai, pe 30 martie“, a anunțat presa locală.