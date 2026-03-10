Ardelenii au câștigat cu un scor stabilit încă din prima repriză, chiar dacă Dinamo a bifat câteva ocazii importante de a înscrie și a ratat chiar și un penalty în partea secundă. După ce au ținut etape bune pasul cu locurile fruntașe, ”câinii” au căzut pe locul cinci, de unde vor începe play-off-ul în deplasare, cu Rapid.

În opinia bookmakerilor, Dinamo rămâne favorita numărul patru pentru câștigarea campionatului în acest sezon, chiar dacă vine după trei înfrângeri consecutive în campionat. Cota ”câinilor” a crescut semnificativ și a ajuns la 7, ținând cont că, etape bune, echipa lui Zeljko Kopic a ținut pasul cu Rapid și Universitatea Craiova.

Oltenii rămân în continuare mari favoriți pentru câștigarea campionatului. Avansul pe care-l are Universitatea Craiova față de urmăritoarea Rapid este acum de doar două puncte după înjumătățirea punctajului, dar jocul prestat și lotul pe care-l are la dispoziție Felipe Coelho dau echipa din Bănie drept favorită în viziunea analiștilor.

Rapid rămâne favorita numărul doi, cu o cotă de 4.50 pentru primul titlu după 23 de ani, urmată de CFR Cluj, care a avut un salt spectaculos după 11 victorii la rând, iar acum se bate la titlu cu șansa numărul trei, având o cotă de 5.50.

Cotele pentru câștigarea titlului, în opinia bookmakerilor:

Universitatea Craiova - 2.10

Rapid - 4.50

CFR Cluj - 5.50

Dinamo București - 7

Universitatea Cluj - 9

FC Argeș - 60

Programul lui CFR Cluj în play-off:

Etapa 1: U Cluj (deplasare)

Etapa 2: Rapid (acasă)

Etapa 3: Universitatea Craiova (deplasare)

Etapa 4: Dinamo (acasă)

Etapa 5: FC Argeș (deplasare)

Etapa 6: U Cluj (acasă)

Etapa 7: Rapid (deplasare)

Etapa 8: Universitatea Craiova (acasă)

Etapa 9: Dinamo (deplasare)

Etapa 10: FC Argeș (acasă)

Clasamentul la intrarea în play-off:

1. Universitatea Craiova - 30p

2. Rapid - 28p

3. U Cluj - 27p

4. CFR Cluj - 27p*

5. Dinamo - 26p

6. FC Argeș - 25p

*Punctaj rotunjit