Ardelenii au câștigat cu un scor stabilit încă din prima repriză, chiar dacă Dinamo a bifat câteva ocazii importante de a înscrie și a ratat chiar și un penalty în partea secundă. După ce au ținut etape bune pasul cu locurile fruntașe, ”câinii” au căzut pe locul cinci, de unde vor începe play-off-ul în deplasare, cu Rapid.
În opinia bookmakerilor, Dinamo rămâne favorita numărul patru pentru câștigarea campionatului în acest sezon, chiar dacă vine după trei înfrângeri consecutive în campionat. Cota ”câinilor” a crescut semnificativ și a ajuns la 7, ținând cont că, etape bune, echipa lui Zeljko Kopic a ținut pasul cu Rapid și Universitatea Craiova.
Oltenii rămân în continuare mari favoriți pentru câștigarea campionatului. Avansul pe care-l are Universitatea Craiova față de urmăritoarea Rapid este acum de doar două puncte după înjumătățirea punctajului, dar jocul prestat și lotul pe care-l are la dispoziție Felipe Coelho dau echipa din Bănie drept favorită în viziunea analiștilor.
Rapid rămâne favorita numărul doi, cu o cotă de 4.50 pentru primul titlu după 23 de ani, urmată de CFR Cluj, care a avut un salt spectaculos după 11 victorii la rând, iar acum se bate la titlu cu șansa numărul trei, având o cotă de 5.50.
Cotele pentru câștigarea titlului, în opinia bookmakerilor:
- Universitatea Craiova - 2.10
- Rapid - 4.50
- CFR Cluj - 5.50
- Dinamo București - 7
- Universitatea Cluj - 9
- FC Argeș - 60
Programul lui CFR Cluj în play-off:
- Etapa 1: U Cluj (deplasare)
- Etapa 2: Rapid (acasă)
- Etapa 3: Universitatea Craiova (deplasare)
- Etapa 4: Dinamo (acasă)
- Etapa 5: FC Argeș (deplasare)
- Etapa 6: U Cluj (acasă)
- Etapa 7: Rapid (deplasare)
- Etapa 8: Universitatea Craiova (acasă)
- Etapa 9: Dinamo (deplasare)
- Etapa 10: FC Argeș (acasă)
Clasamentul la intrarea în play-off:
- 1. Universitatea Craiova - 30p
- 2. Rapid - 28p
- 3. U Cluj - 27p
- 4. CFR Cluj - 27p*
- 5. Dinamo - 26p
- 6. FC Argeș - 25p
*Punctaj rotunjit