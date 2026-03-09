FCSB înseamnă Faci Ce Spune Becali. Orice numire la club, în orice funcție, trebuie privită din această perspectivă. Pornind de aici, revenirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca roș-albaștrilor, deși o mutare promițătoare la prima vedere, e, probabil, cel mai sigur eșec fotbalistic pe care se poate paria până în vară. Tot ce s-a întâmplat, în ultimii mulți ani, la FCSB, anunță că această colaborare, Becali – Rădoi, e sortită eșecului. Sport.ro aduce mai multe argumente, în susținerea acestui scenariu, în rândurile de mai jos.

Becali s-a băgat peste Rădoi și la precedentul mandat În primul rând, „vorbește“ despre ce urmează chiar precedentul mandat pe care l-a avut Mirel pe banca roș-albaștrilor, în 2016. Și atunci, Becali l-a instalat pe Rădoi cu surle și trâmbițe, anunțând că îl va face „antrenor de Champions League“. Ce a urmat? Un mandat de cinci luni, în care Rădoi și Becali s-au enervat reciproc. Pentru că patronul s-a implicat în viața echipei și, o jignire pentru Mirel, s-a sfătuit cu alți antrenori, în frunte cu Marius Șumudică, mereu un „vânător“ al locurilor de muncă ale colegilor de breaslă. În aceste condiții, plecarea lui Mirel de la FCSB, după doar 29 de partide, a fost un deznodământ firesc.

Cu Becali nu se poate lucra normal, nici dacă ai rezultate Patronul roș-albaștrilor a promis acum, încă o dată, că se va abține de la a se implica în deciziile tehnico-tactice, în cele trei luni de „probă“ pentru el și Mirel. Problema e că Becali una zice astăzi, alta face a doua zi. Primul exemplu, în acest sens: nu mai departe de acum o săptămână, latifundiarul din Pipera a spus că nu va mai oferi declarații presei din moment de echipa sa a căzut în play-out. De atunci, Becali a vorbit, aproape zilnic, peste tot! Alt exemplu îngrijorător pentru Rădoi: cazul Edward Iordănescu (foto, sus). În 2021, acesta a preluat FCSB, stipulând în contractul său o clauză potrivit căreia putea pleca de la echipă, cu despăgubiri financiare, dacă patronul se băga în viața echipei. Deși a avut rezultate foarte bune – 11 meciuri, 8 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere – mandatul lui Edi, la FCSB, s-a încheiat prematur. Pentru că, văzând că are „ușa închisă“ la Iordănescu, Becali l-a forțat să-și dea demisia. Practic, în acel moment, latifundiarul a demonstrat că e dezinteresat de rezultate, inclusiv dacă ele sunt bune, dacă nu se poate băga peste antrenor.

Rădoi, toleranță zero și supărăcios Pe lângă defectele lui Gigi Becali, deja cunoscute și pentru un copil de clasa I, ar trebui să le punem și pe cele ale lui Mirel Rădoi, ca să înțelegem și mai bine de ce parteneriatul care tocmai s-a format, la FCSB, e sortit eșecului. Antrenorul de 44 de ani, deși un tip cu mult bun simț și cu principii sănătoase, e inflexibil. De asta, a și plecat de la Universitatea Craiova, la începutul sezonului, când echipa stătea bine în toate competițiile. La fel făcuse Mirel și în precedentul său mandat, la formația din Bănie, în 2022. Așadar, dacă Rădoi n-a putut lucra cu Mihai Rotaru (foto, sus), un Gigi Becali la o scară mai mică totuși, e clar că acum se va enerva foarte repede din cauza nașului său. Și putem paria încă de pe acum că, în mai, odată cu finalul play-out-ului, Becali și Rădoi vor merge pe drumuri separate. De fapt, la ce comportament are patronul roș-albaștrilor, e posibil chiar să se ajungă la această despărțire și mai devreme! În acest context, orice colaborare pe termen lung, între Becali și Rădoi, ține mai degrabă de un miracol fotbalistic!

