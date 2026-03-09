SPECIAL Becali – Rădoi, un cuplu de coșmar: de ce reunirea lor, la FCSB, e sortită eșecului

Becali – Rădoi, un cuplu de coșmar: de ce reunirea lor, la FCSB, e sortită eșecului Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana României, ajunsă în play-out, a apelat la un antrenor tânăr, ambițios și inflexibil pentru a se redresa. Din păcate pentru FCSB, nu omul de pe bancă e problema clubului.

TAGS:
FCSBGigi BecaliMirel Radoiedward iordanescu
Din articol

FCSB înseamnă Faci Ce Spune Becali. Orice numire la club, în orice funcție, trebuie privită din această perspectivă. 

Pornind de aici, revenirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca roș-albaștrilor, deși o mutare promițătoare la prima vedere, e, probabil, cel mai sigur eșec fotbalistic pe care se poate paria până în vară. Tot ce s-a întâmplat, în ultimii mulți ani, la FCSB, anunță că această colaborare, Becali – Rădoi, e sortită eșecului.

Sport.ro aduce mai multe argumente, în susținerea acestui scenariu, în rândurile de mai jos.

Becali s-a băgat peste Rădoi și la precedentul mandat

În primul rând, „vorbește“ despre ce urmează chiar precedentul mandat pe care l-a avut Mirel pe banca roș-albaștrilor, în 2016. Și atunci, Becali l-a instalat pe Rădoi cu surle și trâmbițe, anunțând că îl va face „antrenor de Champions League“. 

Ce a urmat? Un mandat de cinci luni, în care Rădoi și Becali s-au enervat reciproc. Pentru că patronul s-a implicat în viața echipei și, o jignire pentru Mirel, s-a sfătuit cu alți antrenori, în frunte cu Marius Șumudică, mereu un „vânător“ al locurilor de muncă ale colegilor de breaslă. 

În aceste condiții, plecarea lui Mirel de la FCSB, după doar 29 de partide, a fost un deznodământ firesc.

Cu Becali nu se poate lucra normal, nici dacă ai rezultate

Patronul roș-albaștrilor a promis acum, încă o dată, că se va abține de la a se implica în deciziile tehnico-tactice, în cele trei luni de „probă“ pentru el și Mirel. Problema e că Becali una zice astăzi, alta face a doua zi.

Primul exemplu, în acest sens: nu mai departe de acum o săptămână, latifundiarul din Pipera a spus că nu va mai oferi declarații presei din moment de echipa sa a căzut în play-out. De atunci, Becali a vorbit, aproape zilnic, peste tot!

Alt exemplu îngrijorător pentru Rădoi: cazul Edward Iordănescu (foto, sus). În 2021, acesta a preluat FCSB, stipulând în contractul său o clauză potrivit căreia putea pleca de la echipă, cu despăgubiri financiare, dacă patronul se băga în viața echipei. 

Deși a avut rezultate foarte bune – 11 meciuri, 8 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere – mandatul lui Edi, la FCSB, s-a încheiat prematur. Pentru că, văzând că are „ușa închisă“ la Iordănescu, Becali l-a forțat să-și dea demisia. Practic, în acel moment, latifundiarul a demonstrat că e dezinteresat de rezultate, inclusiv dacă ele sunt bune, dacă nu se poate băga peste antrenor.

Rădoi, toleranță zero și supărăcios

Pe lângă defectele lui Gigi Becali, deja cunoscute și pentru un copil de clasa I, ar trebui să le punem și pe cele ale lui Mirel Rădoi, ca să înțelegem și mai bine de ce parteneriatul care tocmai s-a format, la FCSB, e sortit eșecului.

Antrenorul de 44 de ani, deși un tip cu mult bun simț și cu principii sănătoase, e inflexibil. De asta, a și plecat de la Universitatea Craiova, la începutul sezonului, când echipa stătea bine în toate competițiile. La fel făcuse Mirel și în precedentul său mandat, la formația din Bănie, în 2022. 

Așadar, dacă Rădoi n-a putut lucra cu Mihai Rotaru (foto, sus), un Gigi Becali la o scară mai mică totuși, e clar că acum se va enerva foarte repede din cauza nașului său. Și putem paria încă de pe acum că, în mai, odată cu finalul play-out-ului, Becali și Rădoi vor merge pe drumuri separate. De fapt, la ce comportament are patronul roș-albaștrilor, e posibil chiar să se ajungă la această despărțire și mai devreme!

În acest context, orice colaborare pe termen lung, între Becali și Rădoi, ține mai degrabă de un miracol fotbalistic!

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”
Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”
Doar al nouălea din era Becali! Topul în care va intra Mirel Rădoi la FCSB
Doar al nouălea din era Becali! Topul în care va intra Mirel Rădoi la FCSB
Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB
Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB
ULTIMELE STIRI
23 de jucători eliminați în finala Cruzeiro - Atletico Mineiro! Cum a lovit Hulk după ce a fost atacat de un adversar
23 de jucători eliminați în finala Cruzeiro - Atletico Mineiro! Cum a lovit Hulk după ce a fost atacat de un adversar
FCSB în play-out creează o situație bizară: niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva!
FCSB în play-out creează o situație bizară: niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva!
Dennis Man și PSV Eindhoven, aproape campioni în Eredivisie. Care au fost ultimii români campioni ai Olandei
Dennis Man și PSV Eindhoven, aproape campioni în Eredivisie. Care au fost ultimii români campioni ai Olandei
A murit Engin Firat, fostul selecționer al Moldovei! În 2009 a fost desemnat cel mai bun antrenor turc din străinătate
A murit Engin Firat, fostul selecționer al Moldovei! În 2009 a fost desemnat cel mai bun antrenor turc din străinătate
Era Alex Maxim o soluție pentru barajul cu Turcia? Cifre impresionante în Super Lig pentru român
Era Alex Maxim o soluție pentru barajul cu Turcia? Cifre impresionante în Super Lig pentru român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat

Culisele revenirii lui Rădoi la FCSB: mentorul său l-a convins să zică „Da!“

Culisele revenirii lui Rădoi la FCSB: mentorul său l-a convins să zică „Da!“



Recomandarile redactiei
FCSB în play-out creează o situație bizară: niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva!
FCSB în play-out creează o situație bizară: niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva!
23 de jucători eliminați în finala Cruzeiro - Atletico Mineiro! Cum a lovit Hulk după ce a fost atacat de un adversar
23 de jucători eliminați în finala Cruzeiro - Atletico Mineiro! Cum a lovit Hulk după ce a fost atacat de un adversar
Dennis Man și PSV Eindhoven, aproape campioni în Eredivisie. Care au fost ultimii români campioni ai Olandei
Dennis Man și PSV Eindhoven, aproape campioni în Eredivisie. Care au fost ultimii români campioni ai Olandei
"Transfer de urgență!" Marko Dugandzic semnează pe 4 luni și e pe cale să asiste la un moment istoric
"Transfer de urgență!" Marko Dugandzic semnează pe 4 luni și e pe cale să asiste la un moment istoric
A murit Engin Firat, fostul selecționer al Moldovei! În 2009 a fost desemnat cel mai bun antrenor turc din străinătate
A murit Engin Firat, fostul selecționer al Moldovei! În 2009 a fost desemnat cel mai bun antrenor turc din străinătate
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!