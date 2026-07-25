Meciul dintre Farul și Corvinul se dispută ACUM și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul nostru.
La momentul redactării articolului scorul este 1-0 în favoarea constănțenilor, după reușita lui Ahlinvi din minutul 83.
Farul - Corvinul se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Meciul dintre Farul și Corvinul se dispută ACUM și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul nostru.
La momentul redactării articolului scorul este 1-0 în favoarea constănțenilor, după reușita lui Ahlinvi din minutul 83.
Sursă foto: Digi Sport
Eddy Sylvestre a fost autorul unei mari ratări în minutul 66 al partidei, la scorul de 0-0, după ce constănțenii rataseră un penalty.
Eddy Sylvestre a primit excelent în careu, dar lovitura sa de cap din câțiva metri a trecut peste poarta lui Sandu.
Farul - Corvinul, echipele de start:
Rezerve: Buzbuchi, I. Cercel, Bouzamoucha, Larie, Kaminski, L. Banu, N. Popescu, Goncear, Marincean, R. Tănasă, I. Cojocaru,
Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
Rezerve: Frânculescu, Blaga - Albino, Hrezdac, Ivancevic, Ș. Manolache, G. Bratu, Deaconu, Goodlad, Espinosa, Hayatu, Zanc
Antrenor: Florin Maxim
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News