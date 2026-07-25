GALERIE FOTO Cum a ratat de acolo?! Faza greu de explicat din Farul - Corvinul

Cum a ratat de acolo?! Faza greu de explicat din Farul - Corvinul Superliga
SPORT.RO
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Farul - Corvinul se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

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farulcorvinulSuperliga
Din articol

Meciul dintre Farul și Corvinul se dispută ACUM și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul nostru.

La momentul redactării articolului scorul este 1-0 în favoarea constănțenilor, după reușita lui Ahlinvi din minutul 83.

Ratare incredibilă în Farul - Corvinul

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Sursă foto: Digi Sport

Eddy Sylvestre a fost autorul unei mari ratări în minutul 66 al partidei, la scorul de 0-0, după ce constănțenii rataseră un penalty.

Eddy Sylvestre a primit excelent în careu, dar lovitura sa de cap din câțiva metri a trecut peste poarta lui Sandu.

Farul - Corvinul, echipele de start:

  • Farul (4-3-3): R. Munteanu - D. Sîrbu, Dican, Gustavo, Țicu - Ahlinvi, Njike, Radaslavescu - Sylvestre, Alibec, Doicaru

Rezerve: Buzbuchi, I. Cercel, Bouzamoucha, Larie, Kaminski, L. Banu, N. Popescu, Goncear, Marincean, R. Tănasă, I. Cojocaru,

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

  • Corvinul (4-2-3-1): Sandu - Iacob, F. Ilie, Abualnadi, I. Neacșa - Cărăruș, Ribeiro - Fabry, Yeboah, Pîrvulescu - Gillard

Rezerve: Frânculescu, Blaga - Albino, Hrezdac, Ivancevic, Ș. Manolache, G. Bratu, Deaconu, Goodlad, Espinosa, Hayatu, Zanc

Antrenor: Florin Maxim

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