Chiar dacă Mircea Lucescu s-a aflat pe banca echipei naționale la barajul cu Turcia (0-1), în ultimele zile, sănătatea sa s-a deteriorat rapid, iar vestea cumplită a venit marți seară, în jurul orei 20:30.

Mesaj tulburător după moartea lui Mircea Lucescu

Vestea că legendarul antrenor a trecut în neființă a făcut înconjurul lumii, iar marile cluburi ale lumii, personalități din lumea fotbalului, dar și toate publicațiile importante de sport au reacționat.

Una dintre cele mai emoționate reacții i-a aparținut lui Taison, fostul elev al lui Mircea Lucescu de la Șahtior Donețk și actualul jucător al lui Răzvan Lucescu la PAOK Salonic.

Mircea Lucescu l-a avut sub comanda sa pe Taison din 2013 până în 2016, însă timpul a fost suficient încât marele antrenor să lase o amprentă profundă în viața și cariera fotbalistului brazilian.

”Domnule Mircea, îmi voi aminti întotdeauna de dumneavoastră pentru tot ceea ce ați făcut pentru viața mea și pentru lecțiile pe care mi le-ați dat de-a lungul carierei mele. Ați fost ca un tată pentru mine. Îmi voi aminti mereu de dumneavoastră cu acel zâmbet pe chip.

Îți mulțumesc pentru tot, tată. Vă mulțumesc că mi-ați permis să fac parte din familia dumneavoastră atâția ani. Vă iubesc, Mircea Lucescu. Veți rămâne pentru totdeauna în inima mea”, a transmis Taison într-o postare pe Instagram.