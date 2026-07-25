Formația pregătită de Florin Maxim a jucat aproape o repriză în inferioritate numerică după eliminarea lui Cărăruș din minutul 51.

Ahlinvi a deschis scorul în minutul 83, iar Goncear a închis tabela în prelungiri, cu un șut spectaculos de la aproximativ 60 de metri.

Declarațiile lui Florin Maxim după înfrângerea cu Farul

La finalul partidei, Florin Maxim a venit la microfon și a analizat evoluția echipei sale. Mai mult, tehnicianul a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ioan Ovidiu Sabău, antrenor pe care îl consideră un model.

„Nu s-a schimbat deloc (n.r - Sabău). Am avut șansa să joc contra lui la Centenarul nostru, la Hunedoara. Era într-o formă de invidiat și este un antrenor de la care eu am învățat multe.

Mie mi se pare că arătăm bine. Am început puțin mai jos, dar cred că am reglat lucrurile după pauză. Păcat că am luat acel cartonaș roșu. În repriza a doua consider că am fost mai curajoși. Sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine de la un meci la altul”, a declarat Florin Maxim după partidă.

În urma acestui rezultat, Farul Constanța a urcat pe locul #4 și se află la egalitate de puncte cu hunedorenii, amândouă cu o victorie, o înfrângere și golaveraj +1.

Pentru Corvinul urmează un meci pe teren propriu cu Sepsi OSK. Cele două formații se vor duela duminică, 2 iulie, nu mai devreme de ora 18:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.