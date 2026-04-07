Real Madrid, omagiu pentru Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid se duelează cu Bayern Munchen în sferturile de finală ale Champions League, chiar în ziua în care Mircea Lucescu s-a stins din viață

TAGS:
Din articol

Chiar în timpul meciului de pe ”Santiago Bernabeu”, clubul din capitala Spaniei a transmis un omagiu la adresa antrenorului român prin intermediul unui comunicat oficial.

Clubul Real Madrid, președintele său și Consiliul de Administrație își exprimă profundul regret pentru dispariția lui Mircea Lucescu, care a fost selecționerul României și al Turciei.

Real Madrid dorește să transmită condoleanțe, precum și întreaga sa afecțiune și compasiune familiei sale, foștilor colegi, cluburilor la care a activat și tuturor celor apropiați.

Mircea Lucescu, care a antrenat numeroase cluburi din mai multe țări europene, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace”, a fost mesajul transmis de Real Madrid.

Mircea Lucescu a murit

Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde era internat de mai multe zile din cauza problemelor cardiace apărute la scurt timp după ratarea calificării la Cupa Mondială cu echipa națională.

Din nefericire, la scurt timp după ce a suferit un infarct miocardic acut, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid, iar antrenorul a murit marți seară, în jurul orei 20:30.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului
ULTIMELE STIRI
Și-a prevestit Mircea Lucescu moartea? Declarația tulburătoare făcută în urmă cu doar șase luni
Reacții după moartea lui Mircea Lucescu | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”
Ultimul mesaj al lui Mircea Lucescu pentru jucătorii naționalei
Sporting - Arsenal 0-1, pe Sport.ro! „Tunarii” obțin un succes uriaș în prelungiri
Real Madrid - Bayern Munchen 1-2, prima ”finală” din sferturile Champions League! Bavarezii, cu un pas în semifinale!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum"

Amenințare directă: ”Dacă se întâmplă ceva cu nea Mircea, nu mă mai oprește nimeni!”

Mircea Lucescu a murit! Doliu în fotbalul românesc

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”

Hakan Calhanoglu, cutremurat de moartea lui Mircea Lucescu! Mesajul transmis de starul lui Inter

Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE ”Multiple semne de accidente vasculare și focare de trombembolism pulmonar”

Recomandarile redactiei
Și-a prevestit Mircea Lucescu moartea? Declarația tulburătoare făcută în urmă cu doar șase luni
Ultimul mesaj al lui Mircea Lucescu pentru jucătorii naționalei
Mesaj tulburător după moartea lui Mircea Lucescu: ”Mulțumesc pentru tot, tată!”
Reacții după moartea lui Mircea Lucescu | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”
Ce moment! După decesul lui Mircea Lucescu, două echipe au făcut pace
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
CITESTE SI
Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!