Real Madrid, omagiu pentru Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern

Omagiul adus de Real Madrid lui Mircea Lucescu

Chiar în timpul meciului de pe ”Santiago Bernabeu”, clubul din capitala Spaniei a transmis un omagiu la adresa antrenorului român prin intermediul unui comunicat oficial.

”Clubul Real Madrid, președintele său și Consiliul de Administrație își exprimă profundul regret pentru dispariția lui Mircea Lucescu, care a fost selecționerul României și al Turciei.

Real Madrid dorește să transmită condoleanțe, precum și întreaga sa afecțiune și compasiune familiei sale, foștilor colegi, cluburilor la care a activat și tuturor celor apropiați.

Mircea Lucescu, care a antrenat numeroase cluburi din mai multe țări europene, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace”, a fost mesajul transmis de Real Madrid.