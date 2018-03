Stadion de 17.000.000 de euro intr-un oras important al Romaniei! Doua echipe pregatite pentru promovarea in Liga I anunta inceperea lucrarilor de modernizare

Arena pe care FC Hermannstadt a umilit-o cu 3-0 pe Steaua, in Cupa Romaniei, intra in proces de modernizare. Autoritatile locale vor investi 17 milioane de euro.

Doua stadioane din Romania intra in proces de modernizare. Unul dintre ele se va transforma intr-o arena de lux, in urma unor investitii de pana la 17 milioane de euro!

Unda verde pentru stadionul de la Sibiu

Autoritatile locale de la Sibiu au dat unda verde pentru modernizarea stadionului Municipal. Primarul Astrid Fodor a declarat pentru publicatia locala Turnul Sfatului ca lucrarile vor dura 12 luni, iar cheltuielile se vor ridica la 17 milioane de euro.

"Va fi o modernizare foarte complexa a stadionului, dar nu vreau sa intru in detalii. Vom face prezentarea cand vom avea proiectul tehnic gata, in doua saptamani. Cred ca valoarea lucrarilor se va ridica la 17 milioane de euro. Acest astadion se va face si va fi unul modern, frumos, cu toate facilitatile. Exista regulamente, acte normative si acolo puteti vedea de ce are nevoie un stadion de fotbal. Lucrarile vor dura cel putin 12 luni, avand in vedere ca se doreste ca, in aceeasi perioada, sa se si joace fotbal pe acel teren. deci trebuie sa avem un santier organizat", a spus primarul Sibiului.

In acest moment, arena municipala din Sibiu are 14.000 de locuri si nu dispune de instalatie de nocturna.

Incep lucrarile si la Calarasi

Pe de alta parte, si Calarasiul se pregateste sa-si refaca stadionul. Insa cu o suma mult mai mica.

Consiliul Judetean a aprobat modernizarea arenei si a primit unda verde din partea Curtii de Conturi si a Ministerului Fintantelor Publice.

Modernizarea stadionului din Calarasi, pe care joaca Dunarea, liderul Ligii a II-a, va costa doar 500.000 euro!

"Am gasit modalitatile de finantare. In cel mai scurt timp vom demara procedurile de licitatie. Vom juca pana la finalul returului la Calarasi. Nu mai plecam nicieri. Iar la finalul campionatului ne apucam imediat de treaba. Vor lucra mai multe firme, fiecare pe domeniul ei. Se monteaza turnicheti, se schimba gazonul, vor fi lucrari ample. Suntem pe primul loc in liga a doua, cu un picior in Liga I. Vom intra in istorie. Pentru prima data echiap promoveaza in liga I. E necesara si urgenta o modernizare a stadionului", a spus Vasile Iliuta, presedintele Consiliului Judetean Calarasi.