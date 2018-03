Salah, mai scump ca Neymar! Liverpool s-a pus in garda dupa ce "Faraonul" a marcat 37 de goluri in 43 de meciuri! Cati bani cere in schimbul sau

Liverpool sta in garda dupa ce Mohamed Salah s-a "lipit" fantastic in primul 11 de pe Anfield, marcand 37 de goluri in 43 de meciuri.

Mohamed Salah este, fara doar si poate, cel mai reusit transfer al sezonului! Egipteanul a fost achizitionat de Liverpool la inceputul stagiunii si a marcat deja de 37 de ori in doar 43 de partide, starnind interesul lui Real Madrid.

"Faraonul" Egiptului este considerat a fi, la 25 de ani, unul dintre cei mai in forma jucatori din lume, iar cifrele sale stau drept dovada. Acesta conduce in prezent cursa pentru Gheata de Aur, aflandu-se in fata lui Leo Messi. Salah are 28 de goluri in Premier League, in timp ce argentinianul Barcelonei a marcat de 25 de ori in La Liga.

Interesul altor echipei, mai ales cel al Realului, pentru Salah i-a facut pe sefii lui Liverpool sa se puna in garda.

Presa engleza, dar si cotidianul spaniol MARCA noteaza ca Liverpool i-a fixat lui Salah un pret de vanzare de 225 milioane euro!

Ian Wright: "Situatia lui Salah, identica cu cea a lui Coutinho"

Fostul mare jucator englez Ian Wright a vorbit si el in presa engleza. Acesta este de parere ca Liverpool nu-l va putea tine pe Salah, in cazul in care Real Madrid va face o oferta concreta.

"Situatia lui Salah nu doar ca seamana, ci este identica cu a lui Coutinho. Si stim cu totii cum s-a incheiat precedenta poveste", a spus acesta pentru The Sun.