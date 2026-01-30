Extrema „câinilor” consideră că echipa sa a controlat ostilitățile în etapa a 24-a din Superliga și că rezultatul final este nedrept, având în vedere desfășurarea jocului. Dinamo a condus până în minutul 82, când o ieșire greșită a portarului camerunez le-a permis oaspeților să egaleze.



„Este frustrant! Am dominat jocul. Am făcut un meci bun 90 de minute, dar, din păcate, așa este fotbalul. Dacă nu dai gol, se întoarce. Am reușit doar un egal, iar eu zic că meritam mai mult”, a transmis fotbalistul dinamovist la finalul meciului.



Susținere necondiționată pentru Epassy



Deși gafa lui Epassy a costat-o pe Dinamo două puncte prețioase în lupta pentru titlu, Musi a refuzat să își critice colegul. Dimpotrivă, tânărul jucător a susținut despre goalkeeper-ul camerunez că este cel mai valoros portar din campionat.



„L-am încurajat. Este cel mai bun portar din prima ligă în momentul de față. Se întâmplă în fotbal să și greșești. Mergem înainte, nu este problemă. Este mereu lângă noi, se antrenează foarte bine și îi dorim numai binele.



A fost un meci frumos, un derby, tribunele au fost pline. Nu am mai jucat de mult timp pe Arcul de Triumf și s-a simțit. Terenul nu a arătat grozav, dar nu putem spune că e o scuză. Nu am reușit să câștigăm. Asta este, mergem înainte și încercăm să scoatem maxim din celelalte meciuri.



Petrolul traversează o perioadă foarte grea. Eu am jucat acolo, îi respect pe toți, tot clubul. Le-am urat noroc și să se salveze”, a mai spus Musi.



Jucătorul ofensiv a prefațat și următoarea provocare a dinamoviștilor, deplasarea de la Constanța.



„La următoarele meciuri ne propunem, bineînțeles, să mergem să câștigăm ambele meciuri. La Constanța mergem cu gândul la victorie și să scoatem maxim din meci. Da, am văzut că s-a dus Alibec. Este un jucător bun, dar nu trebuie să ne gândim la jucători, ci să ne vedem de jocul nostru și să ne facem treaba pe teren”, a mai spus Alexandru Musi.



În urma rezultatului de vineri seară, Dinamo e a treia în clasament, cu 45 de puncte, în timp ce Petrolul ocupă poziţia a 12-a, având 21 de puncte.

