Gicu Grozav (35 de ani) a explicat motivele pentru care s-a bucurat la golul marcat în Dinamo - Petrolul 1-1, în minutul 82, deși a îmbrăcat tricoul „câinilor roșii” în 2015 și 2018.

Gicu Grozav, mesaj către Dinamo după golul înscris pentru Petrolul

Extrema stângă a „lupilor galbeni” a simțit nevoia să se descătușeze, chiar dacă a vorbit frumos despre fosta sa formație. În plus, el nu se află la prima înfruntare împotriva lui Dinamo și nici la primul gol în poarta roș-albilor.

„Nu e despre cine sărbătorește. Nu e prima dată când joc împotriva lui Dinamo. M-am simțit bine, chiar dacă am fost în două perioade scurte și nu prea bune pentru ei. M-am bucurat la gol, m-am descătușat și eu, iar noi ca echipă și suporterii noștri am fost bucuroși. Derby-urile se trăiesc altfel.

Nu mă deranjează că nu am fost titular, este decizia lui mister și trebuie să o respectăm fiecare dintre noi. Nu am pierdut și asta ne bucură”, a declarat Gicu Grozav, la finalul partidei, la flash-interviuri.

Analiza lui Grozav despre meci

Referitor la confruntarea propriu-zisă, Grozav a recunoscut că „lupii galbeni” se așteptau să fie dominați de către „câinii roșii”.

„Nu cred că sunt eu omul meciului, echipa e. Am muncit toți, avem meritul nostru. Un punct muncit din partea noastră, după câteva meciuri proaste. Veneam clar cu șansa a doua, am întâlnit Dinamo într-o formă bună, o echipă care se va bate cu siguranță la campionat, și am venit montați ca la un derby. Plecăm cu un punct.

Sincer, am venit cu gândul că vom fi dominați. Știam că Dinamo are posesie bună, are jucători de calitate. Probabil și terenul le-a dat puțin de furcă, dar știam că ne putem crea ocazii și să marcăm goluri. Suntem o echipă muncitoare, avem jucători de calitate și am arătat că putem reveni.

Nu e despre ceartă, e despre încurajare și motivare, trebuie să ne ajutăm fiecare. Se pare că a funcționat. Sunt fericit că nu am cedat, chiar dacă am fost dominați, și am luptat până la capăt”, a adăugat Grozav.

Echipele utilizate în Dinamo - Petrolul

Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu Dinamo, în etapa a 24-a din Superligă.