40 de zile pana la Inaltarea lui Dinamo? "Cainii", mai aproape sa-si schimbe patronul! Visul fanilor, alimentat: "Celelalte echipe vor trebui sa tina pasul cu Dinamo"

Dinamo ar putea fi preluata in ceva mai mult de o luna de investitori straini.

Un grup de investitori straini, despre care nu se stiu inca prea multe lucruri, se intereseaza de preluarea lui Dinamo. Acestia au intrat in legatura cu Ionut Negoita, cu care s-au si intalnit recent la Dubai.

Adrian Thiess, un afacerist roman care s-a ocupat in ultimii ani de organizarea mai multor evenimente sportive in Romania, inclusiv de cea a meciului Dinamo - Barcelona, precum si de cea a mastersului de Snooker al Romaniei, nu mai departe de weekendul trecut, joaca acum rolul de consultant in vanzarea lui Dinamo.

Thiess a vorbit la Digi, spunand ca termenul stabilit pentru tranzactia care o implica pe Dinamo a fost stabilit la data de 16 martie, cu o perioada de fix 45 de zile!

"Oferta a existat de la inceput. Se depune o oferta. Acest oameni au o expertiza buna si au oameni foarte capabili. Au spus: <Oferta noastra este X>. Speram ca putem rezolva in perioada de 45 de zile care a fost stabilita pe 16 martie.



Este o oportunitate pentru ei. Dinamo este un club de traditie, cu suporteri frumosi. E de interes. Romania este in Uniunea Europeana. Celelalte echipe vor trebui sa tina pasul cu Dinamo, daca vor veni acesti investitori. Ceva mai bun nu s-ar putea intampla pentru acest club", a explicat Thiess.

In acest moment, Negoita nu detine marca Dinamo, ci o foloseste cu titlu de imprumut de la societatea lui Nicolae Badea. Negoita are o datorie de peste 2 milioane de euro la Badea.