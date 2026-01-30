Ismail Yuksek (minutul 19) a deschis scorul pe Arena Națională, în ultima etapă din grupa unică a competiției, iar Juri Cisotti (minutul 71) a restabilit egalitatea în actul secund, după un assist primit de la Risto Radunovic din flancul stâng.



Remiza a însemnat că FCSB a încheiat pe locul 27 în clasament cu șapte puncte și că echipa pregătită de Elias Charalambous va urmări de la televizor play-off-ul pentru optimile Europa League și restul fazelor eliminatorii.



Turcii șterg pe jos după FCSB - Fenerbahce: ”Inadecvat fizic / A umblat pur și simplu pe teren”



După meci, jurnaliștii turci au descris în termeni duri echipa lui Domenico Tedesco, despre care aceștia au evidențiat că la cum s-a prezentat în ultimul timp nu va avea un viitor strălucit sub comanda tehnicianului amintit mai sus.



”Fenerbahce a avut o evoluție foarte slabă în meciul de ieri, pierzând două puncte în total.



Kerem a avut două ocazii și le-a ratat, altfel era invizibil pe teren. Cum să nu facă niciun dribling? Semedo este foarte inadecvat fizic! Nene este o aripă de mâna a doua.



Talisca a umblat pur și simplu cât timp era pe teren. Nu înțelegem de ce Tedesco a revenit la o apărare în trei fundași. Nu vedem Fenerbahce să aibă un viitor strălucit”, a scris fotomac.com.tr.



Turcii au încheiat pe 19 în clasament cu 12 puncte. Formația dirijată de Tedesco a consemnat trei victorii, trei rezultate de egalitate și două înfrângeri până acum.

