Denis Alibec este ca și plecat de la FCSB. Experimentatul atacant a fost lăsat să plece gratis la Farul Constanța, după ce nu a convins la campioana României în acest sezon.



După Alibec, Farul i-ar putea lua de la FCSB pe Kiki, Politic și Octavian Popescu

Pe lângă Alibec, Gigi Becali a anunțat că a avut o discuție cu Gică Popescu, președintele Farului, în care a propus alți trei jucători: David Kiki, Dennis Politic și Octavian Popescu. Rămâne de văzut dacă și Farul se va arăta interesată de măcar unul dintre cei trei.



În cazul lui Politic, FCSB are și opțiunea unui împrumut în Grecia, până la finalul sezonului.



"A venit la mine Gică Popescu și m-a întrebat ce jucători am. I-am zis că sunt David Kiki și Alibec. Acum, stai să vedem, poate îl vor pe Politic, poate îl dau pe Octavian Popescu. Lasă-l pe Alibec la voi. La voi e altceva, Gică (n.r - Hagi) îl mai face, îl mai drege.



Alibec va pleca gratis la Farul. Vineri face actele și pleacă. Ei vor să-l bage să joace duminică și facem contract de transfer. Alibec va juca acolo și poate să ne ajute cu adversarii noștri", a spus Gigi Becali, joi seară, la Prima Sport, după FCSB - Fenerbahce 1-1.

Dennis Politic și Octavian Popescu au jucat câte o repriză în remiza cu Fenerbahce din Europa League. David Kiki a rămas pe bancă, în timp ce Denis Alibec nu s-a aflat în lot.



David Kiki a mai jucat la Farul Constanța în perioada 2022-2024, înainte să semneze cu FCSB.

