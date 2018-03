Surpriza lui Burleanu! A vrut sa-i angajeze "sef" lui Contra, dar a fost refuzat de un component al Generatiei de Aur

Razvan Burleanu i-a propus lui Ioan Ovidiu Sabau functia de director al Comisiei Tehnice a FRF.

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a incercat sa-l convinga pe Ioan Ovidiu Sabau sa o lase pe U Cluj pentru un post in cadrul Federatiei. Fostul mare mijlocas a ales, insa, sansa de a promova in liga secunda cu formatia clujeana.

Sabau a refuzat oferta lui Burleanu pentru functia de director tehnic.

"Am avut o oferta de la FRF pentru a prelua postul de director al Comisiei Tehnice, insa am refuzat-o. Daca iese Lupescu, e foarte bine, il sustin cu toata convingerea. E bine pentru fotbalul nostrum. Dar atata timp cat sunt la Universitatea Cluj il voi refuza si pe el.



Am planuri mari aici, cred in acest proiect si ma voi lupta pentru a duce echipa in Liga I", a spus Ioan Ovidiu Sabau, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.